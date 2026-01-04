韓国の李在明大統領が北京に到着、就任後初の中国国賓訪問を開始

韓国の李在明大統領は4日午後、専用機で北京首都国際空港に到着し、4日間にわたる中国訪問を開始した。

今回の訪問は李大統領の就任後初となる訪中であり、韓国大統領としては6年ぶりの訪中となる。訪中に先立ち、李大統領はインタビューに応じ、「韓国は一貫して『一つの中国』原則を尊重しており、中国の最も核心的な関心事である台湾問題については、これまで通り『一つの中国』という立場を堅持していく」と改めて明確に表明した。

李大統領の訪中期間中、中韓両国首脳は北京で会見・会談を行う。これは、両国首脳が2025年11月、韓国・慶州で開催されたアジア太平洋経済協力（APEC）第32回非公式首脳会議に出席し、会談を行って以来2ヶ月ぶりの会談となり、中韓の戦略的パートナーシップが全面的に回復する勢いをさらに固めるものとなる。

李大統領の訪中には、韓国の企業家200人余りからなる経済代表団がに同行している。中韓両国はサプライチェーン投資、デジタル経済、環境・気候変動、人的・文化交流、観光、越境犯罪対策などの分野における実務的な協力について協議する見通しだ。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年1月4日