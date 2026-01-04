アイルランドのマーティン首相の訪中について外交部が説明

外交部（外務省）報道官は3日、アイルランドのマーティン首相が1月4日から8日にかけて中国を公式訪問することに関する質問に対し、「今回のマーティン首相の訪中は、14年ぶりのアイルランド首相による中国訪問となる。訪問期間中、習近平国家主席が同首相と会見するほか、李強総理、趙楽際全国人民代表大会常務委員会委員長がそれぞれ同首相と会談、会見し、二国間関係及び共通の関心事項について踏み込んだ意見交換を行う。北京のほか、マーティン首相は上海も訪問する予定だ」と答えた。

報道官はまた、「近年、中国・アイルランド互恵的・戦略的パートナーシップは着実に発展している。両国は相互尊重と平等な付き合いの原則を堅持し、開放的な協力を通じて互いの強みを補完し合い、共に発展しており、その成果は両国国民に恩恵をもたらしている。中国側は今回の訪問を契機として、アイルランド側との政治的相互信頼を深め、互恵協力を拡大し、新時代における両国の質の高い発展と中国・欧州関係の健全かつ安定した発展を実現するために新たな原動力をもたらすことを望んでいる」とした。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年1月4日