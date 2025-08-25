王毅氏が朴炳錫・韓国大統領特使と会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は24日、韓国大統領の特使として北京を訪れた朴炳錫氏と会談した。新華社が伝えた。

王氏は「韓国の新政権発足後、習近平国家主席と李在明大統領は電話会談を行い、中韓の戦略的協力パートナーシップをより高い水準へと引き上げることで重要な共通認識に達し、今後の二国間関係発展の方向性を指し示した。中国の対韓政策は安定性と継続性を維持している。両国は国交樹立時の初心を堅持し、友好という方向性を揺るぎないものとし、共通利益を拡大し、国民感情を改善し、敏感な問題を適切に処理し、中韓関係の正しい軌道に沿った安定的で持続的な発展を後押ししていくべきだ」と指摘。

「今年は中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年にあたり、朝鮮半島光復80周年でもある。中国は9月3日に記念行事を挙行する。この重要かつ特別な節目にあたり、中国は平和を愛する全ての国々や人々と共に歴史を銘記し、烈士を偲び、平和を大切にし、未来を切り拓き、第二次世界大戦勝利の成果と国際的な公正・正義を共に守ることを望んでいる。中韓はまた、連携して国際自由貿易体制を維持し、共同で保護貿易主義に反対し、多国間主義の理念を実践し、国連等の枠組みで意思疎通や調整を強化し、地域さらにはグローバルな課題に効果的に対処すべきだ」とした。

朴氏は「韓国の新政権は対中関係の発展を非常に重視しており、中国と共に努力して、両国首脳間の共通認識を実行に移し、上層部交流を緊密化し、未来志向の実務協力を拡大し、教育・若者などの分野で人的・文化的交流を促進し、韓中の戦略的協力パートナーシップを正常な軌道へと戻すことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月25日