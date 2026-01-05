中国大使館が日本に滞在する中国人に対し、再び安全確保を呼びかけ

日本各地で最近、悪質な暴力事件が多発している状況を踏まえ、在日本中国大使館は3日、日本に滞在する中国人に対して、身の安全の確保を呼びかけた。新華社が伝えた。

呼びかけでは、「日本の一部の地域の治安が不安定になっており、福岡県や静岡県、愛知県などで、悪質な事件が発生している。日本に滞在する複数の中国人から、理由のない暴言や暴行を受け、負傷したとの報告が寄せられている。2025年12月31日には、東京新宿区で自動車が歩行者をはねる事故が発生し、中国人2人が重傷を負い、救急搬送され病院で治療を受けた」ことを指摘。

こうした状況を鑑み、在日本中国大使館は、「しばらくの間、日本への渡航を自粛するよう、再度呼びかける。日本に滞在する中国人に関しては、安全に注意し、身の安全の確保を強化すべきだ。中国人を対象にした事件や差別的な事件に巻き込まれた場合、関連の証拠を残しておき、すぐに警察に通報するほか、在日本中国大使館・領事館に助けを求めるように」と呼びかけている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月5日