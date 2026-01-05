「鋼鉄のキャラバン」と呼ばれる「中欧班列」が通過する霍爾果斯

キャラバンが砂漠を移動し、シルクロードが東西を繋ぐ。前漢の張騫が西域に旅をして、東西を結ぶ古代シルクロードを開拓して以来、新疆維吾爾（ウイグル）自治区の霍爾果斯（コルガス）は、シルクロード上の重要な中継地となった。キャラバンはここを通過し、中国と西洋の文明がこの地で交わった。

霍爾果斯には「キャラバンが通過する場所」や「富を築く場所」という意味がある。時は流れ、1千年以上の歴史を誇る霍爾果斯は、現在シルクロードの重要な交通ハブとなっている。しかし同地を通過するのは、かつてのキャラバンではなく、「鋼鉄のキャラバン」と呼ばれる「中欧班列」だ。

「人民網日本語版」2026年1月5日