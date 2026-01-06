2026年の春節は9連休　高速道路料金も無料に

中国国務院弁公庁が発表した「2026年の祝祭日スケジュールの一部に関する通知」によると、春節(旧正月)に合わせて、2月15日（旧暦12月28日、日曜日）から23日（旧暦1月7日、月曜日）までが9連休となる。2月14日（土曜日）と2月28日（土曜日）は振替出勤日となる。

また今年の法定祝祭日及び振替休日の合計日数は、昨年より5日も増えている。

2026年は、元旦や春節、清明節（先祖を祭る中国の伝統的な祭日）、メーデー、端午節（端午の節句）、中秋節（旧暦8月15日）、国慶節などの休日と振替休日を合わせると33日となり、28日だった2025年より5日間多くなっている。

中国国務院が交通運輸部(省)を含む当局に伝達した「重要な祝祭日における小型乗用車を対象にした高速道路料金徴収免除実施案認可に関する通知」によると、7人乗り以下の小型乗用車を対象に全国の高速道路料金が無料になるのは、春節や清明節、「メーデー」、国慶節に合わせた連休中となっている。そのため、春節9連休中は高速道路料金が無料となる。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月6日