中国初！浙江省寧波市が元旦3連休中に省外・市外ナンバー車対象に高速道路料金補助金支給

1月1日から3日までが元旦に合わせた3連休になる中国。連休を目前に控え、中国各地は「観光客争奪戦」を繰り広げている。そのうち、浙江省寧波市は全国に先駆けて、省外・市外から来る観光客を対象に、高速道路利用料金補助金を支給すると発表した。具体的には、2026年1月1日から3日まで、省外から来たドライブ観光客の場合は車1台当たり150元(1元は約22.3円)、省内の別の市から来たドライブ観光客の場合は1台当たり80元の割引が実施される。

同市文化・広播(ラジオ)・電視（テレビ）・観光局の微信(WeChat)公式アカウントによると、3連休中、高速道路利用補助金を受けるためには、現地の有料のA級景勝地の入場券（利用済みの入場券）を提示し、運転している車が寧波市以外のナンバープレート（浙B）の7人乗り以下小型乗用車（車両情報と高速領収書の情報が一致している必要あり）である必要がある。実施時間は2026年1月1日午前8時から3日午後8時までで、補助金はオンラインで申請することができる。3日間の支給期間中に補助金申請を行える回数は車1台当たり1回までとなる。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月30日