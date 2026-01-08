【音声ニュース】中国の航空旅客数が5億人突破　中国は世界一の航空旅客大国に

資料写真（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

2025年、中国民間航空の年間輸送人キロは前年比10.5％増の1640億8000万トンキロ、旅客輸送量は同5.5％増の延べ7億7000万人、貨物輸送量は同13.3％増の1017万2000トンにそれぞれ達したことが6日、中国民用航空局への取材で分かった。うち国際線の定期便は2019年の90％以上の水準まで回復し、国際線旅客輸送量は同21.6％増加した。民間航空の輸送人キロが交通システム全体に占める割合は39％に上り、航空旅客数は5億人を突破し、中国は世界一の航空旅客大国になった。

「人民網日本語版」2025年1月8日