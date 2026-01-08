寧波舟山港、世界初の年間取扱貨物量14億トンの港湾に

写真提供・新華社（撮影・沈磊）

浙江省寧波市の舟山港は、2025年の取扱貨物量が14億トンを超え、17年連続で世界一になったことが5日、同港への取材でわかった。取扱貨物量が14億トンに達した港湾は舟山港が世界初となる。

同港は21世紀海上シルクロードの重要なターミナルとして、航路の配置を絶えず充実させ、最適化してきた。25年末現在、同港のコンテナ航路は309本に達し、世界約200ヶ国・地域の700以上の港湾につながっている。同時に、国内でシー・アンド・レール航路を110本以上開通しており、業務の範囲は16省・自治区・直轄市の地級市（省と県の中間にある行政単位）16都市に広がり、25年の同航路の業務量は200万TEU（20フィートコンテナ換算）を上回り、内陸部にもサービスを提供するようになった。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月8日