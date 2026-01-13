A株取引額が記録更新　上海総合指数は17営業日連続上昇

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

上海A株市場は1月12日も強気相場が続き、3大株価指数は再びそろって上昇した。

市場が取引を終えた時点で、上海総合株価指数の終値は前日比1.09％上昇の4165.29ポイントで、17営業日連続の上昇となり、10年ぶりの高値を記録した。深セン成分指数は同1.75％上昇の1万4366.91ポイント、創業板指数は同1.82％上昇の3388.34ポイントだった。

この日の市場の取引額は約3兆6400億元（1元は約22.7円）に達し、これまでの最高記録の3兆4900億元を上回り、過去最高を更新した。

市場の動きを見ると、インターネット、文化メディア、ソフトウェアなどの産業の銘柄が上昇率で上位に並んだ。テーマ別では、量子材料、智譜AI、衛星インターネットなどの動きが目を引いた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月13日