【音声ニュース】野良猫に「安住の地」を　重慶市の猫のテーマパークが人気に

重慶市南岸区南浜路にある猫のテーマパークがこのほど営業をスタートし、早くも地元の話題スポットとなっている。

同パークでは、保護された数百匹の野良猫たちが集団で「勤務」し、おやつ代を稼いでいる。広さが約3万平方メートルある同パークは、野良猫の保護を中心に運営されており、捨てられたり、ケガをしたりした猫を受け入れ、専門的な治療とワクチン接種を行った後、来園者との触れ合いの場に「勤務」させている。また、公益的な里親探しと観光・文化施設としての性格も備えており、開放型の譲渡プラットフォームを作り、適切な運営によって「テーマパークの収益で猫を飼育」する仕組みを実現。多くの市民や観光客が訪れ、触れ合いや見学を楽しんでいる。

「人民網日本語版」2025年1月15日