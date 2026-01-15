成都の自動運転バスに新たに4路線追加　スマートコネクテッド交通の新たなネットワーク構築

成都自動運転バス4号線が14日、正式に運行を開始した。全長1.5キロメートルのこの路線は、福田TODというバス停から中国民航飛行学院までの2地点を直接結んでいる。成都の自動運転バスは現在、4路線が整備され、科学研究施設、産業エリア、キャンパスを網羅するスマートコネクテッド交通サービスネットワークを形成しており、累計安全走行距離は7万2408キロメートルンに達した。これは公共交通分野における「科学と産業の融合」戦略の具体的な実践事例となっている。中国新聞網が伝えた。

新たに開通した4号線は1日3便の運行となっている。福田TOD停留所から8時05分に発車、民航飛行学院停留所から12時00分と18時10分に折り返し発車。スマート配車システムは状況に応じて発車時刻を動的に調整するため、乗客は成都公共交通アプリまたはミニプログラムを通じて事前予約を行う必要がある。

現在、成都の4つの自動運転バス路線はそれぞれ特徴を持ち、機能を補完し合っている。1号線は初の実証路線として、主に科学研究機関、企業団地、住宅地をカバーしている。2号線と3号線は長距離通勤を主なターゲットとしており、未来科技城と地下鉄ハブ駅を接続することで、企業従業員の区域間移動をサポートし、「ラストワンマイル」接続モデルを整備。4号線は大学周辺の短距離循環輸送に焦点を当て、教職員・学生の「地下鉄からキャンパスまで」の移動における課題を効果的に解決している。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年1月15日