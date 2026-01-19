中国2025年のGDP、前年比5％増となる140兆元の大台を突破

中国国家統計局が1月19日に発表したデータによると、2025年における中国の国内総生産（GDP、速報値）は140兆1879億元（1元は約22.6円）に達した。不変価格で計算すると、前年比5.0％増となった。

国内外の経済環境が複雑に変化する中、中国経済は圧力を受けながらも前進し、新たな、より良い方向へと発展を遂げ、質の高い発展において新たな成果を収め、経済・社会の発展における主な目標を順調に実現し、「第14次五カ年計画（2021-25年）」の発展目標を無事達成した。

「第14次五カ年計画」期間中、中国の経済規模は110兆元、120兆元、130兆元、そして140兆元と、次々と大台を突破してきた。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年1月19日