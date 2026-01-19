2000億元規模！中国とカナダの中央銀行、二国間通貨スワップ協定を更新

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国人民銀行の公式サイトが1月16日に伝えた情報によると、国務院の承認を経て、中国人民銀行（中央銀行）とカナダ銀行（同）はこのほど二国間通貨スワップ協定を更新した。スワップ規模は人民元建てで2000億元（1元は約22.6円）、協定の有効期間は5年間、双方の合意により延長が可能だ。

中加両国が再び二国間の通貨スワップ協定を更新したことは、両国の金融協力をさらに深化し、自国通貨の使用拡大、二国間貿易・投資の円滑化を促進し、金融市場の安定維持に寄与する見込みだ。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年1月19日