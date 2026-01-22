【音声ニュース】新疆・天山で育ったサーモンやニジマスが大都市の市場へ

新しい年を迎え、新疆維吾爾自治区の天山山脈の雪解け水で育ったサーモンやニジマスなどの冷水魚が、今や消費市場の「新たな人気商品」になっている。冷水魚は目下、市場で販売のピークを迎え、各地の養殖拠点も漁獲と販売の最盛期に入った。

同自治区巴音郭楞蒙古自治州和静県のある冷水魚エコ養殖拠点では、隣り合って整然と並ぶ標準化養殖池の中を、ニジマス、ゴールデントラウト、サーモンなどが群れを成して悠々と泳ぎ回っていた。漁獲され岸に上げられた新鮮なサーモンは、急速冷凍処理を経て、航空便で北京、上海、広州、深センなど一線都市に運ばれる。

この拠点には大規模な標準化養殖池が14ヶ所あり、主にサーモン、ニジマス、ゴールデントラウトなどを養殖しており、最大養殖規模は7万匹。年間生産量は50トン前後で安定し、年間生産額は300万元を超える。

同県農業農村局の関係責任者は、「昨年末に開通した烏魯木斉市と尉犂県を結ぶ高速道路は、この地域の高品質の冷水魚産業にとって、広大な市場へ直接通じる『ゴールデンルート』を開いた。当県は泉から得られる水資源が非常に豊富で、水量が安定しており、通年の水温は10度以下に保たれ、水質は澄んで透き通っている。こうした特徴は、冷水魚の養殖にとって天から与えられた優位性だと言える」としている。

「人民網日本語版」2025年1月22日