「第40回南京秦淮灯会」のライトアップ始まる　江蘇省

江蘇省南京市の白鷺洲公園で1月21日夜、ランタンフェスティバルの第40回秦淮灯会の点灯式が行われた。今回のフェスティバルでは、8つの展示エリアにランタン約390組が設置され、文化イベントは200回以上の実施が予定されている。人民網が伝えた。

国家級無形文化遺産である秦淮灯会は、今年で40年という節目を迎えた。今年のランタンフェスティバルでは、夫子廟を中心とする秦淮風光エリアの各観光スポットや街路を彩る一連のテーマランタンのほか、オランダとフランスにも海外展示エリアが設けられ、中国の春節（旧正月、2026年は2月17日）ムードを紹介していく。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年1月23日