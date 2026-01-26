「重慶市両江新区」が正式発足　中西部初の行政区域としての国家レベル新区

「重慶市両江新区」が25日午前、正式に発足した。同区は、中国の中西部地域において初となる行政区域としての機能を持つ国家レベル新区となる。両江新区は31の街道（エリア）と11の鎮を管轄し、面積は約1360平方キロメートル、人口は約352万人に上る。

重慶市は2025年11月6日、江北区と渝北区を廃止して、両江新区という国家レベル新区を設立する行政区画の調整を行った。両江新区は、重慶市が国家の重要戦略を引き受けて実行し、新たな質の生産力を育成・強化し、改革の全面的な深化をさらに進め、高水準の対外開放を拡大し続け、超大都市における現代的ガバナンスを推進することを支える拠点の構築に注力していく。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月26日