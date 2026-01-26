【イラストで読み解く】米国の対ベネズエラ覇権行為「欲しいものは手に入れる」

米国は1月3日、ベネズエラに対して大規模な軍事行動を仕掛け、マドゥロ大統領夫妻を強制的に拘束し国外移送した。

米国は、自国がベネズエラを「管理」すると表明するとともに、米大手石油企業が同国に進出して投資を行うと宣言した。米政府高官が先ごろ明らかにしたところによると、米国はすでにベネズエラ産石油の初回販売を完了しており、今後もさらなる販売を行う見通しだ。

米国の振る舞いは、彼らの行動がいわゆる「麻薬取引の取締り」ではなく、完全に自国の利益獲得のためであることを物語っている。米国は国際法及び国連憲章の趣旨と原則を完全に無視し、他国の主権と安全を侵害しており、これは露骨な覇権主義だ。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月26日