米国による欧州8ヶ国への追加関税に外交部がコメント

米国のトランプ大統領は17日、ソーシャルメディアで、2月1日からデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フランス、ドイツ、イギリス、オランダ、フィンランドからの米国向け輸入品に10％の追加関税を課すと投稿し、6月1日から25％まで引き上げ、関係国が米国の「グリーンランドの完全かつ全面的な購入」について合意に達するまで維持するとした。これについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は19日の定例記者会見で、「中国はグリーンランド問題における立場をこれまで度々明らかにしている。国連憲章の趣旨と原則に基づく国際法は現行の国際秩序の基礎であり、維持されるべきだ」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年1月20日