イランとの貿易国に25％の追加関税を課す米国の方針に外交部がコメント

米国のトランプ大統領は12日、イランと取引を行う国に対し、米国といかなる取引を行う際も25％の追加関税を課すとSNSに投稿した。外交部（外務省）の毛寧報道官は13日の定例記者会見で、これに関する質問に対し、「関税問題に関する中国の立場は非常に明確であり、関税戦争に勝者はいない。中国は自国の正当かつ合法的な権益を断固として守っていく」と表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月14日