ブラジルが中国人を対象にビザ免除措置を実施へ

ブラジル大統領官邸は23日、中国が昨年6月1日からブラジル人を対象に、ビザ免除措置を実施していることへの相互的な措置として、ルイス・イナシオ・ルラ・ダシルバ大統領が、中国人に発行する一部の短期査証(ビザ)のタイプを対象に、ビザ免除措置を講じることを決めたと発表した。

公告によると、これはブラジルと中国の協力を深化させるための重要な決定で、人的往来をさらに円滑にし、両国間の交流を促進するのが狙いという。実施開始日については、別途発表されることになっている。

中国は2025年6月1日から、ブラジルの一般旅券(パスポート)所持者を対象に、ビザ免除措置の実施を試験的に始めた。ブラジルの一般旅券所持者が、中国に入国する場合、30日以内であればノービザで滞在できる同措置の有効期限は当初、1年だったものの、今年12月31日まで延長された。

ブラジル観光公社によると、中国はすでにブラジルのインバウンド業界とって、重要な戦略的市場となっている。ブラジル観光省のデータによると、2025年、ブラジルを訪問した外国人観光客は延べ約928万7000人だった。なかでも、1－11月にブラジルを訪問した中国人観光客は前年同期比34％増の延べ9万4400人だった。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月26日