哈爾浜からビザ免除で入国する旅客が前年同期比285.3％増に
17日で240時間トランジットビザ免除措置実施から1年
人民網日本語版 2025年12月19日11:06
今月17日午前、日本を出発する飛行機に乗って黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市にやって来たインドネシア国籍の旅客・黄さんは、気分を高揚させながら、「世界最大の氷雪テーマパークである『哈爾浜氷雪大世界』が今日オープンすると聞いている。哈爾浜を経由するので、ついにそこに遊びに行ける」と話していた。中国新聞網が伝えた。
17日に、中国の240時間以内のトランジットビザ免除措置実施が始まって丸1年を迎えた。哈爾浜出入境・国境検査所によると、ここ1年、哈爾浜太平国際空港から出入国（境）した人の数は前年同期比20.6％増の延べ60万人以上に達した。そのうち、前年同期比285.3％増となる約6万人がビザ免除措置を利用した。
黒竜江省で唯一、同措置が適用されている哈爾浜太平国際空港では、措置実施後、外国人旅行者の入国のハードルが大幅に下がり、哈爾浜市の観光市場に活気が一層高まったほか、同市ひいては黒竜江省の国際経済、貿易、文化交流が促進されている。
データによると、哈爾浜において今年2月、アジア冬季競技大会が開催された期間、同市のインバウンド観光の予約は前年同期比で210％以上増に達した。多くの外国人アスリートやビジネスマンがビザ免除措置を利用して中国に入国し、一部の企業はそれを機に提携意向にも達した。（編集KN）
「人民網日本語版」2025年12月19日
