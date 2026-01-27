「日本には台湾問題に口を出す資格は一切ない」　高市首相の台湾関連最新発言に外交部がコメント

ある報道によると、日本の高市早苗首相は台湾有事への対応に言及し、台湾にいる日本人と同盟国である米国人の退避を行うケースに触れ、「米軍が攻撃を受けた時に日本が何もせずに逃げ帰るところで日米同盟がつぶれる」と述べたという。これについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は27日の定例記者会見で、「歴史的にも、法的にも、日本には台湾問題に口を出す資格は一切ない」と表明した。

郭報道官は、「日本側の関連発言は、日本の右翼勢力が対立を煽り、もめ事を引き起こし、これに乗じて『再軍事化』を推進し、戦後の国際秩序に挑戦しようとする野心を再び露呈したものだ。これはすでに地域の平和・安定と中日関係の政治的基礎に深刻な脅威をもたらしており、国際社会は高度な警戒を保ち、断固として抵抗しなければならない」と指摘。

「日本はかつて半世紀にわたり台湾を植民地支配し、枚挙にいとまがない罪行を犯し、中国人民に対して重い歴史的責任を負っている。我々は改めて日本側に対し、中日の四つの政治文書の精神と政治的約束を遵守し、真摯に反省して誤りを正し、台湾問題をもてあそんだり軽率な行動を取ったりすることを止めるよう促す」と強調した。（編集KW）

「人民網日本語版」2026年1月27日