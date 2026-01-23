フィンランドのオルポ首相の訪中について外交部が説明

フィンランドのオルポ首相が1月25日から28日にかけて中国を公式訪問する。訪中の日程や中国側の期待について、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は22日の定例記者会見で次のように説明した。

訪問期間中、習近平国家主席、李強総理、趙楽際全国人民代表大会常務委員会委員長がそれぞれオルポ首相と会談し、二国間関係および関心を共有する問題について踏み込んだ意見交換を行う。

中国側はフィンランドとの関係発展を非常に重視しており、フィンランド側と上層部交流を緊密化し、政治的相互信頼を揺るぎないものにし、経済貿易協力を深め、人的・文化的交流を促進し、多国間問題で相互理解と協力を深め、共に両国関係を新たな段階へと押し上げていくことを望んでいる。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月23日