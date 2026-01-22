日本駐重慶総領事が1ヶ月以上空席、中国外交部がコメント

外交部（外務省）の22日の定例記者会見で、郭嘉昆報道官が日本の駐重慶総領事が1ヶ月以上空席になっていることに関する質問に答えた。

【記者】日本駐重慶総領事が先月帰任後、総領事ポストは1ヶ月以上空席の状態が続いている。中国側がまだ日本側の後任候補の事前承認（アグレマン）に応じていないことが原因だとする見方があるが、これについてコメントは。

【郭報道官】中国側は通常通り関連事項の手続きを進めている。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年1月22日