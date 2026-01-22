日本駐重慶総領事が1ヶ月以上空席、中国外交部がコメント
人民網日本語版 2026年01月22日16:48
外交部（外務省）の22日の定例記者会見で、郭嘉昆報道官が日本の駐重慶総領事が1ヶ月以上空席になっていることに関する質問に答えた。
【記者】日本駐重慶総領事が先月帰任後、総領事ポストは1ヶ月以上空席の状態が続いている。中国側がまだ日本側の後任候補の事前承認（アグレマン）に応じていないことが原因だとする見方があるが、これについてコメントは。
【郭報道官】中国側は通常通り関連事項の手続きを進めている。（編集LX）
「人民網日本語版」2026年1月22日
注目フォトニュース
関連記事
- 上野動物園のパンダ2頭が中国に返還へ、外交部「日本の皆さんがパンダに会いに中国に来ることを歓迎」
- 外交部「軍民両用品目の対日輸出規制強化は完全に正当で合理的かつ合法」
- 中国は日本が軍国主義の誤った道を再び歩むことを阻止するよう国際社会に促す
- 中国軍縮大使、「非核三原則」堅持の可否が日本の自称する「平和国家」の「試金石」
- 中国侵略日本軍の罪証を探し続け、歴史の真実を伝えた日本人
- 日本の学者の台湾関連発言に国台弁「『台湾独立』分裂勢力に誤ったシグナルを送るべきでない」
- 【イラストで読み解く日本軍国主義の危険な野心】歴史の改竄は許さない
- 中国が重ねて表明「日本に安保理常任理事国入りの資格はない」
- 日本が年明けから活発な外交 「再軍事化」推進の危険な動きに地域諸国は警戒
- 国防部「日本軍国主義の野心は日本国民に破滅的な災難をもたらす」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn