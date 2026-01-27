今年の冬は「氷上浮遊」で楽しむ！　遼寧省瀋陽

遼寧省瀋陽市沈水湾公園では1月25日、凍結した川に設けられたエリアで大勢の若者たちが赤い保温スーツに身を包み、「氷上浮遊（アイスフローティング）」を楽しんでいた。氷の浮かぶ水面を浮遊するその姿は、まるで「ザリガニ」のようで、独特な冬のワンシーンとなっている。

北欧発祥の冬のアクティビティである「アイスフローティング」は、瀋陽では今年初めて、一気に人気を集めるようになっている。コストパフォーマンスの高さが注目されており、人々に一風変わった冬のアクティビティを提供しているのと同時に、瀋陽の冬季観光にトレンド感のある新体験が加わったことで、若者たちから人気を集めている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年1月27日