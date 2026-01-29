【音声ニュース】中国発ゲームが勢いよく海外進出　世界の新規顧客獲得コストの3割以上を担う

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

アプリ計測ツールのAppsFlyer（アップスフライヤー）が27日に北京で発表した「2026年ゲームアプリ・マーケティング現状報告」によると、2025年には中国のゲーム開発企業の海外進出の動きが目覚ましく、世界のモバイルゲーム・マーケティング勢力構造の再構築プロセスにおいて重要な位置を占めた。

2025年、中国発ゲームの海外における新規顧客獲得コスト（カスタマーアクイジションコスト、CAC）は前年同期比で22％増加して、世界全体の35％を占め、中国は世界ゲーム市場の成長を推進する重要な力となった。同報告書は、2025年における世界のゲームアプリ9600種類についての匿名集約データに基づいて作成されたもので、iOSとAndroidの両プラットフォームにおける延べ248億回のアクティベーションのデータが含まれ、うち有料版のアクティベーションは延べ141億回だった。

「人民網日本語版」2025年1月29日