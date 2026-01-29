【音声ニュース】移動する巨大ラジカセはカフェ！

貨物トラックを改造して作られた「ラジカセ・カフェ」（写真著作権はCFP視覚中国が所有のため転載禁止）。

貨物トラックを改造して作られた「ラジカセ・カフェ」がこのほど、雲南省保山市の街頭に登場し、多くの市民が関心を寄せ、写真撮影に訪れている。この巨大なラジカセは、全長10メートル、幅3.5メートルで、外観は1970年代から80年代のラジカセを100倍のサイズに拡大したデザイン。その内部がカフェスペースとなっている。

この移動式カフェは、省内各地を巡回し、「雲南のコーヒーは中国を代表するコーヒー」というメッセージを伝え、コーヒー文化をより多くの人々に知ってもらい、雲南コーヒーを好きになってもらうためのPR活動を行っている。

「人民網日本語版」2025年1月29日