「植物由来のカラー氷」が氷雪大世界に登場　黒竜江省

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市で開催中の第27回哈爾浜氷雪大世界では1月28日、氷彫刻師たちが植物由来のカラー氷を用いて彫刻を制作し、これまでにない新しい見た目の氷彫刻アートを作り上げていた。新華網が伝えた。

このカラー氷は、哈爾浜氷雪大世界と東北林業大学、哈爾浜師範大学によって共同で研究開発された。木の粉や木の葉、草花などを原料に、そこから抽出された植物色素に、特殊な処理を施した後、冷凍加工を経て、カラフルな氷のブロックが完成する。

植物由来のカラー氷は、温かみがあるやわらかな色合いで、保色性に優れ、その観賞効果が長期間にわたり安定している。春になり、氷が溶けた後は、「環境負荷ゼロ」で自然分解される。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年1月29日