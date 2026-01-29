蔵暦の新年を控え、年越しムード高まる拉薩の街頭　西蔵

西蔵自治区拉薩（ラサ）市の街頭では1月27日、蔵暦の新年（2026年は2月18日）を控え、年越しムードが次第に高まりを見せている。沿道には提灯が掲げられ、市民は、「酥油花（バター細工）」や「香布（装飾布）」、「切瑪盒（飾り箱）」、「吉祥羊頭（羊の頭をかたどった装飾品）」、チベット文字の「春聯（家の玄関などに貼る縁起の良い対句が書かれた赤い紙）」といった特色ある年越し用品の買い出しに忙しい。所狭しと様々な年越し用品が並べられ、あたりには新年を祝うムードが漂い、人々は伝統的なスタイルの年越し準備を進めていた。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年1月29日