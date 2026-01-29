海南省最大の新エネルギー大型トラック向け超急速充電ステーションが稼働開始

海南省儋州市白馬井鎮の「太陽光発電・蓄電・充電」超急速充電ステーションが1月28日、正式に稼働を開始した。総設備容量は8000キロワット（kW）に達し、海南省で現在最大規模の新エネルギー大型トラック向け充電ステーションとなる。同ステーションの完成・稼働により、海南省における新エネルギー大型トラックのエネルギー補給ネットワークの信頼性と効率が効果的に向上し、全島のグリーン物流インフラ体系の強化を力強く支えることになる。新華網が伝えた。

この超急速充電ステーションは、南方電網海南電動自動車公司と海南速速通サプライチェーン有限公司が共同で1200万元（1元は約22.0円）を投資して建設したもので、高出力充電端末を40基備え、同時に20台の大型トラックに対してフル出力での充電サービスを提供できる（大型トラックは1台につき2基の充電端末を使用することで充電効率を向上させる仕組み）。1日当たり延べ200台以上の充電に対応可能で、新エネルギー大型トラックのほか、一般乗用車など複数の新エネルギー車種の迅速な補給ニーズを満たせる。ステーションは「太陽光発電・蓄電・充電」一体化技術を採用し、太陽光発電、スマート蓄電、高出力超急速充電技術を統合しており、年間で約20万キログラムの二酸化炭素排出削減に寄与すると見込まれている。

テスト結果によると、バッテリー容量600キロワット時（kWh）の大型トラックが入場し、所定位置への停車、充電ガンの接続から充電設備の起動までに要する時間は約1分で、60分でフル充電が可能だという。

海南省儋州市白馬井鎮の「太陽光発電・蓄電・充電」超急速充電ステーション。画像提供：取材先

現在、海南省における大型トラックの電動化率は36.1％まで急上昇している。新エネルギー大型トラックのエネルギー補給サービスをさらに充実させるため、南方電網海南電動自動車公司は、海口、澄邁、儋州などの市・県で計13カ所の大型トラック向け充電・バッテリー交換ステーションを建設・運営しており、総設備容量は約3万5000kWに達する。とりわけ海口、三亜、儋州などの主要港湾を中心に整備されたステーションは、海南省内のコンテナトレーラーの約43％にサービスを提供している。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年1月29日