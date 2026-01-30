国防部「日本の『中国の脅威』喧伝の狙いは軍事的制約の緩和と拡張」

国防部（省）の29日の定例記者会見で、蒋斌報道官が日本の軍事動向について質問に答えた。

【記者】日本の防衛大臣は今月の訪米時、日米が空対空ミサイルと地対空迎撃ミサイルの共同生産を強化し、南西地域を含む複数の地点で合同演習を実施し、日本の南西海域における軍事的プレゼンスを拡大するとの意を示した。これについて、中国のいわゆる「軍事的威圧」への対処が狙いとの分析がある。これについてコメントは。

【蒋報道官】中国は常に世界の平和の力、安定の力、進歩の力であり、これは国際社会の誰の目にも明らかだ。日本側が再三にわたり、いわゆる「中国の脅威」を喧伝し、緊張を誇張し、人々の視線をそらし、さらにはもめ事を引き起こすのは、いずれも口実を作り、機会をうかがって軍事的制約の緩和と拡張を進めるためだ。国際社会はこれに強く警戒し、断固として阻止しなければならない。さもなければ、将来災いが絶えないことになるだろう。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月30日