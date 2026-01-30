国防部「日本に台湾問題の慎重で適切な扱いを促す」

国防部（省）の29日の定例記者会見で、蒋斌報道官が高市早苗首相の台湾関連発言について質問に答えた。

【記者】日本の高市早苗首相がこのほど、台湾有事への対応に言及し、台湾にいる日本人と同盟国である米国人の退避を行うケースに触れ、「米軍が攻撃を受けた時に日本が何もせずに逃げ帰るところで日米同盟がつぶれる」と述べたことについて、コメントは。

【蒋報道官】日本側が再三にわたり台湾関連の問題を弄び、中国の内政に粗暴に干渉してきたことに対し、中国側はすでに繰り返し厳正な立場を表明してきた。日本は台湾問題において重大な歴史的罪責を負っているが、これを深く反省しないばかりか、再び台湾に手を出す思い上がった企てを抱いており、これは「再軍事化」を推し進め、戦後国際秩序に挑戦する日本右翼の野心を露呈している。我々は日本側に対し、歴史の教訓を深く汲み取り、中日の四つの政治文書の精神を厳守し、台湾関連の問題を慎重かつ適切に扱うよう促す。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月30日