春節にはペットと一緒に高速鉄道で帰省

今年の「春運」（春節＜旧正月、今年は2月17日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）が今月2日から始まった。湖北省武漢市の駅では、ペット連れの旅客の姿がしばしば見られるようになっている。中国の高速鉄道では現在、飼い主が条件を満たしたペットと同じ高速列車に乗って出発し、目的地に向かうことができるようになっている。新華網が伝えた。

鉄道当局は1月28日から、ペット預かりサービスを試験的に導入している高速鉄道の駅を110駅に、高速列車を54本から170本まで拡大した。旅客は鉄道アプリ12306、または微信(WeChat)のミニプログラム「中鉄快運」で予約しておけば、春運期間中も、ペットを連れて帰省したり、旅行に出かけたりすることができる。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月4日