2025年中国のサービス輸出入額が前年比7.4％増

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

商務部（省）サービス貿易・商業貿易サービス業司（局）の責任者はこのほど、2025年の中国サービス貿易の発展状況について説明した。同部のサイトが伝えた。

2025年、中国のサービス貿易は安定的に成長し、サービス輸出入総額は前年比7.4％増の8兆823億1000万元（1元は約22.6円）となった。そのうち輸出額は同14.2％増の3兆6267億9000万元、輸入額は同2.5％増の4兆4555億1000万元。輸出から輸入を差し引いたサービス貿易の貿易収支は8287億2000万元の赤字で、赤字額は前年から3439億5000万元減少した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年2月6日