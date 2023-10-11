中国1-8月のサービス輸出入総額4兆2533億7000万元　知識集約型の割合上昇

2023年1～8月には、中国のサービス貿易が引き続き成長傾向を保ち、輸出入総額は前年同期比8％増の4兆2533億7000万元（1元は約20.4円）だった。うち輸出は同7.4％減の1兆7673億1000万元、輸入は同22.5％増の2兆4860億6000万元となり、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は7187億5000万元の赤字だった。同期のサービス貿易には次のような特徴が見られた。

知識集約型サービス貿易の占める割合が上昇した。1-8月の知識集約型サービス輸出入額は同10.4％増の1兆8139億4000万元で、サービス輸出入総額に占める割合は同0.9ポイント上昇の42.6％に達した。うち輸出は同13.1％増の1兆513億6000万元、輸入は同6.9％増の7625億8000万元だった。

旅行サービスが持続的に回復した。1-8月の旅行サービス輸出入額は同69.5％増の9199億9000万元となり、サービス貿易の各分野の中で引き続き成長率の最も高い分野となった。うち輸出は同54.9％増、輸入は同70.7％増だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2023年10月11日