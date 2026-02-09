パキスタン・イスラマバードの爆発事件に外交部報道官がコメント

パキスタンの首都イスラマバードで発生した大規模な爆発事件について、外交部（外務省）の報道官が8日、記者の質問に答えた。

【記者】パキスタンの首都イスラマバードで6日午後、大規模な爆発事件が発生し、多数の死傷者が出たことについて、中国としてコメントは。

【報道官】中国は、パキスタンの首都イスラマバードで発生した大規模な爆発事件により多数の死傷者が出たことに大きな衝撃を受けており、犠牲者に深い哀悼の意を表するとともに、負傷者に心からのお見舞いの意を申し上げ、遺族に心からの弔意を表する。

中国は今回の襲撃事件を強く非難し、あらゆる形態のテロリズムに反対し、国家の安全と安定を維持し、国民の安全を守るためのパキスタン政府の努力を断固として支持する。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月9日