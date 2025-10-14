外交部「中国のレアアース輸出規制はパキスタンとは無関係」

外交部（外務省）の林剣報道官は13日の定例記者会見で、「パキスタンは中国の技術を利用して米国にレアアースを贈ったか否か」に関する質問に対し、次のように述べた。

中国とパキスタンは外的環境の変化に左右されない戦略的協力パートナーであり、両国の確固たる友情は時の経過とともにますます堅固になってきている。両国は常に高度な戦略的相互信頼を保ち、両国の共通利益に関わる重大な問題について緊密に意思疎通を行ってきた。私の知るところでは、パキスタンと米国の鉱物協力については中パ両国間で意思疎通を行っており、パキスタン側は「米国との交流が中国の利益や中パ協力を損なうことは決してない」と強調している。パキスタンの指導者が米国の指導者に見せたり、贈ったりした鉱石は、職員が購入したパキスタン産宝石の原石サンプルだ。あなたが言及した報道は、実情を把握していないか、憶測に基づくもの、さらには離間を煽るものであり、根拠に欠けている。

中国が最近発表したレアアース関連物資に関する輸出規制措置は、パキスタンとはいかなる関係もなく、これは法規に基づき、自国の輸出規制体制を整備する中国政府の正当な行為であり、世界の平和と地域の安定をよりよく維持し、不拡散等の国際的義務を履行することを目的としている。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月14日