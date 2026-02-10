「『一国二制度』下の香港の国家安全保障維持の実践」白書が発表

国務院新聞弁公室は10日、「『一国二制度』下の香港の国家安全保障維持の実践」白書を発表した。新華社が伝えた。

白書は、「香港特別行政区が国家安全保障を維持する実践は、本質的には『一国二制度』事業を堅持し発展させる実践であり、750万人の香港住民の基本的人権、尊厳、幸福を守る実践であり、世界の平和と発展を促進する実践である。現在、世界は百年間なかった変動が加速し、中国の発展環境は深刻で複雑な変化に直面しており、国家安全保障の維持は現在進行形であり、完成形ではない。中央政府は香港特区が『一国二制度』方針を全面的かつ正確に貫徹し、国家安全保障を維持する憲制上の責任を確固として担い、国家安全保障の防護壁を絶えず強固にし、『一国二制度』の実践を高いレベルで着実に推進していくことを支持する」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年2月10日