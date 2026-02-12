在大阪中国総領事館が2026年迎春レセプション開催　薛剣総領事が新春の挨拶

在大阪中国総領事館は2月10日、春節（旧正月、2026年は2月17日）を祝うレセプションを開催し、薛剣総領事が出席して挨拶を行った。総領事館管轄地域在住の華僑・華人、現地の中国資本企業、中国人留学生ら約100人が参加した。

薛総領事は午年の春節を祝うメッセージを伝え、「中日関係が現在、厳しく複雑な曲面に直面する中、中国の政策と立場は明確かつ一貫しており、いささかも揺るがず、変わることはない」と強調。さらに、日本政府に対し、実際の行動をもって中日関係の政治的基礎および地域の平和と安定という大局を守るよう促すとともに、管轄地域の各界の人々に対し、積極的に行動し、両国関係が正しい軌道に戻るために力を蓄え、勢いをつけるよう呼びかけた。

レセプションでは、薛総領事が来賓代表に春節を祝うギフトパックを配ったほか、華僑・華人芸術家たちによる歌や、維吾爾（ウイグル）族の踊り、民族楽器合奏などの見事な演目が披露された。会場には書道コーナーやフォトウォールなどが設置され、来賓らが足を止めて鑑賞し、記念撮影をしていた。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年2月12日