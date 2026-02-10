高市首相の中国関連発言に外交部「真の対話は尊重と共通認識に基づくべき」

日本の高市早苗首相がこのほど、「日本は中国との対話にオープンだ」と述べたことについて、外交部（外務省）の林剣報道官は10日の定例記者会見で、「中国はすでに何度も厳正な立場を明らかにした。真の対話は、相手を尊重し、共通認識を守ることに基づくべきである。口では対話と言いながら、行動では対抗するような対話は誰も受け入れられない。もし日本が真に中日の戦略的互恵関係を発展させたいのであれば、やるべきことは単純であり、明確だ。高市首相の誤った台湾関連発言を撤回し、中日の四つの政治文書と日本側が行った政治的約束を厳守し、実際の行動で対話の誠意を示すべきだ」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年2月10日