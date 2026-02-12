テクノロジーがランタンを彩る上秦淮ランタンフェスティバルが華やかに開幕 江蘇省南京
人民網日本語版 2026年02月12日14:02
江蘇省南京市江寧開発区にある紫金山科技城で10日、「6G都市・科技中国年」第1回上秦淮ランタンフェスティバルが点灯された。中国新聞網が伝えた。
同ランタンフェスティバルには、「賽博飛馬（サイバーペガサス）」や「科技之門（テクノロジーゲート）」など数十組のランタンが設置された。また魚灯パレードのほか、ロボットによるパフォーマンスと書道披露、裸眼3Dディスプレイ、スマートイルミネーションなどの科学技術インタラクティブ・プロジェクトを融合させ、伝統的な春節（旧正月、今年は2月17日）と先端テクノロジーを織り交ぜることで、独創的な「テクノロジー＋文化」の体験を創出している。（編集KM）
「人民網日本語版」2026年2月12日
注目フォトニュース
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn