テクノロジーがランタンを彩る上秦淮ランタンフェスティバルが華やかに開幕　江蘇省南京

江蘇省南京市江寧開発区にある紫金山科技城で10日、「6G都市・科技中国年」第1回上秦淮ランタンフェスティバルが点灯された。中国新聞網が伝えた。

同ランタンフェスティバルには、「賽博飛馬（サイバーペガサス）」や「科技之門（テクノロジーゲート）」など数十組のランタンが設置された。また魚灯パレードのほか、ロボットによるパフォーマンスと書道披露、裸眼3Dディスプレイ、スマートイルミネーションなどの科学技術インタラクティブ・プロジェクトを融合させ、伝統的な春節（旧正月、今年は2月17日）と先端テクノロジーを織り交ぜることで、独創的な「テクノロジー＋文化」の体験を創出している。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年2月12日