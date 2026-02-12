青蔵高原最大のハブ空港の第3ターミナルビルが初の春運を迎える　青海省

青海省海東市の青蔵高原で最大規模を誇るハブ空港「西寧曹家堡国際空港（以下、「西寧空港」）の第3ターミナルビルが2月11日、運用開始後初となる春運（春節＜旧正月、今年は2月17日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）を迎えた。同空港の第3期拡張工事は、2020年8月に着工し、2025年8月7日に運用を開始した。投資総額は107億1200万元（1元は約22.1円）、年間利用者数は延べ2100万人に対応可能で、貨物・郵便取扱量12万トンを目標に設計されている。春運期間中、運航便数は5520便、旅客輸送数は延べ64万人が見込まれ、前年同期比15％増に達すると見られている。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年2月12日