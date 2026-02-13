陝西省西安市が帰省する出稼ぎ労働者など対象に無料の特別列車運行

帰省する優秀な産業労働者や新しい雇用形態の労働者、出稼ぎ労働者など合わせて1000人以上を乗せた四川省や甘粛省、河南省に向かう無料の特別列車が今月10日、陝西省の西安北駅から出発した。これは、春節（旧正月、今年は2月17日）を控え、労働者に敬意を表す西安市の心温まる取り組みの始まりを意味している。人民網が伝えた。

2月10日、帰省する労動者をねぎらうイベントの様子（画像提供・西安市労働組合）。

張鉄榜さん（62）は、「家族5人が特別列車で帰省する。春節に帰省するためのチケットはいつも入手が難しいのに、労働組合が事前に手配してくれていて、とてもありがたかった。今日駅に来たら、ギフトセットももらえ、待合スペースでは文化イベントも行われていて、とても楽しい。こんなに気遣ってもらい、西安市の労働組合にはとても感謝している」と、笑顔で話した。

2月10日、帰省する労動者をねぎらうイベントの様子（画像提供・西安市労働組合）。

労働組合が準備したギフトセットには、心を込めて準備された品々だけでなく、「春節が明けたら、また西安の発展のために働いてください」というメッセージと共に、「労働組合首席のライブ配信による就職フェア」といった求職者向けイベントの案内が添えられていた。（編集KN）

2月10日、無料の特別列車の車内でマイクを持って話す女性（撮影・王西妍）。

「人民網日本語版」2026年2月13日