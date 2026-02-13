「福建のライフスタイル」をワンストップ式で体験できる文化イベント開催　福建省福州

福建省福州市の上下杭歴史文化街区で2月11日、無形文化遺産文化クリエイティブマーケットと現代的な福建省の暮らしを体験できるイベントの始動式が行われた。同イベントは、春節期間中に行われる一連の一般大衆向け文化イベントの重要コンテンツとして、無形文化遺産の継承や福建エリアのグルメ、文化クリエイティブグッズの展示、マーケットでの交流、オンライン発信などさまざまなスタイルを融合している。「福建のライフスタイル」をワンストップ式で体験可能な没入型プラットフォームを市民や観光客に提供し、春節ムードの中で千年の歴史を誇る福建エリアの文化に新たな活力を吹き込むことを目的としている。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年2月13日