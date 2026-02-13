洞窟内で土家族・苗族による新春のランタンフェスティバル　湖北省利川

湖北省恩施土家（トゥチャ）族苗（ミャオ）族自治州利川市の騰竜洞景勝地では2月10日、地質によって作り上げられた奇観と地元の無形文化遺産、春節にまつわる民族風習を融合させた「新春ファンタジーランタンフェスティバル」が賑やかに開催され、光と影が交錯する没入型文化体験の旅を観光客にもたらしている。今回のランタンフェスティバルは、2026年全国「我々の祝日・春節」テーマ文化活動の重要な構成要素となっている。騰竜洞は、「世界地質公園（ユネスコ世界ジオパーク）」に認定されており、洞窟の総面積は200万平方メートルを上回り、容積は世界最大を誇る。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年2月13日