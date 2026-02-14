ランタンに彩られた春節モードの北京
人民網日本語版 2026年02月14日11:56
午年の春節（旧正月、今年は2月17日）を控え、ランタンに彩られた北京の街中は、春節ムードが急速に高まりを見せている。
北京の街中や商業エリア、公園では、伝統文化を取り入れた「国風」スタイルのランタンが、近代的なライトアップと共に雰囲気を盛り上げている。またソーシャルメディアでは、前門大街や北京坊、琉璃廠といった人気観光スポットの夜景が話題を集めている。（編集KN）
北京坊新春文化坊会
撮影・方非
前門大街
撮影・方非
王府井金街
撮影・武輝
北海公園
撮影・程功
大吉巷
撮影・武輝
撮影・呉魯萍
琉璃廠東街
撮影・呉魯萍
北京中心業務地区（CBD）
撮影・方非
通州台湖ランタンフェスティバル
撮影・閻建慶
圓明園新春ランタンフェスティバル
撮影・王海欣
「人民網日本語版」2026年2月14日
