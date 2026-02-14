ランタンに彩られた春節モードの北京

午年の春節（旧正月、今年は2月17日）を控え、ランタンに彩られた北京の街中は、春節ムードが急速に高まりを見せている。

北京の街中や商業エリア、公園では、伝統文化を取り入れた「国風」スタイルのランタンが、近代的なライトアップと共に雰囲気を盛り上げている。またソーシャルメディアでは、前門大街や北京坊、琉璃廠といった人気観光スポットの夜景が話題を集めている。（編集KN）

北京坊新春文化坊会

撮影・方非

前門大街

撮影・方非

王府井金街

撮影・武輝

北海公園

撮影・程功

大吉巷

撮影・武輝

撮影・呉魯萍

琉璃廠東街

撮影・呉魯萍

北京中心業務地区（CBD）

撮影・方非

通州台湖ランタンフェスティバル

撮影・閻建慶

圓明園新春ランタンフェスティバル

撮影・王海欣

「人民網日本語版」2026年2月14日