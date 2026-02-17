ロボットが「春晩」で武術を披露、会場を沸かす

中央広播電視総台で2月16日夜に放送された春晩（春節＜旧正月＞を祝う中国の国民的年越し番組）で、宇樹科技（Unitree Robotics）の人型ロボットが武術を披露する演目「武BOT」が会場を大いに沸かせた。舞台上では、整然と並んだロボットたちが流れるような動きを披露し、跳馬のような動きや後方宙返りなど、一つ一つの技を途切れることなく正確に決めた。さらに、子供たちと「人間・ロボット対決」を繰り広げ、棒術やヌンチャクの技を競い合った。

宇樹科技の創業者である王興興氏は、「今年のロボットは高速で走行しながら隊列の変更や武術の動作を行った。このような高い動態での高度な連携を要する集団制御技術は、世界で初公開となる」と説明。そのうえで、「この動きは非常に実用的であり、今後別のシーンにおいて複数のロボットや単体のロボットに対して制御を行うための基盤を築くものだ」と語った。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年2月17日