中国大陸部の2026年春節映画興収が20億元突破、「飛馳人生3」がトップ

中国の映画産業データサイト「灯塔専業版」のデータによると、北京時間2月18日15時39分の時点で、中国大陸部の2026年春節（旧正月）映画興行期間（2月15-23日）の興行収入（前売り券含む）が総額20億元（1元は約22.4円）を突破した。中国新聞社が伝えた。

灯塔専業版のデータによると、興行収入が総額20億元を突破した時点で、カーレースをテーマにした映画「飛馳人生3（ペガサス3）」が9億7500万元の興行収入で、期間中の興行収入ランキングの首位に立った。2位から5位には、「驚蟄無声（Awakening of Insects in silence）」「熊出没・年年有熊（Boonie Bears: The Hidden Protector）」「鏢人 風起大漠（Blades of the Guardians）」「熊猫計画之部落奇遇記（Panda Plan: The Magical Tribe）」がそれぞれランクインした。

特筆すべきは、2026年の旧暦1月1日（2月17日）の中国大陸部の上映回数が56万9400回を超え、中国映画史における1日の上映回数の最高記録を大幅に更新した点だ。平均チケット価格は49.8元で、昨年同期の51.3元より下がった。また、三線・四線都市が17日の全国興行収入の53.22％を占め、昨年同期から大幅に増加した。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年2月19日