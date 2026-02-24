第27回哈爾浜氷雪大世界が今シーズンの営業終了

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市の世界最大の氷雪テーマパーク「第27回哈爾浜氷雪大世界」は今月21日、閉園のお知らせを発表した。2025年12月17日の開園から閉園までの 65日間で、延べ306万人が来園した。また、パーク内にある世界最大の室内氷雪テーマパークとなる「夢幻氷雪館」の営業が22日12時から正式に開始することを発表した。人民網が伝えた。

今月20日と21日に気温が急上昇し、過去最高を記録した影響で、哈爾浜氷雪大世界の氷や雪で作られた景観の融解が深刻だった。市民や観光客の体験や安全を考慮し、今シーズンの営業を21日に終了することを決定した。すで購入済みの入場チケットに関しては、購入したルートを通じて全額返金を申請することができる。

また哈爾浜氷雪大世界は、今月20日（旧暦1月4日）から28日（旧暦1月12日）の期間の入場チケットを購入していた人を対象に、返金と同時に、身分証明書を提示すれば、来シーズンの哈爾浜氷雪大世界に無料で入場できるようにすることを決めた。

そして哈爾浜氷雪大世界内にある夢幻氷雪館の営業が22日12時から正式に始まった。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月24日